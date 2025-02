Russie et États-Unis : un accord pour collaborer sur des questions internationales majeures

La Russie et les États-Unis ont exprimé, ce samedi, leur volonté de collaborer sur des questions internationales importantes, à la suite d’une conversation téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue américain, Marco Rubio. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les deux diplomates ont manifesté un désir mutuel de coopérer sur des enjeux mondiaux, notamment la situation en Ukraine, mais aussi les questions relatives à la Palestine et au Moyen-Orient dans son ensemble. Ils ont également évoqué d’autres régions du monde nécessitant une coopération renforcée. Cette annonce marque un pas vers un dialogue plus constructif entre les deux puissances mondiales sur des dossiers clés de la scène internationale.