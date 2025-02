Saint-Valentin : Meta alerte sur une vague d’arnaques sentimentales en ligne

À l’approche de la Saint-Valentin, le géant du numérique Meta met en garde contre une recrudescence des arnaques sentimentales en ligne, amplifiées par l’utilisation de l’intelligence artificielle générative. Ces nouvelles technologies permettent aux escrocs de se dissimuler derrière des vidéos truquées et des voix synthétiques, leur offrant ainsi la possibilité d’usurper des identités et de répondre aux appels vidéo de manière convaincante. David Agranovich, responsable des menaces mondiales chez Meta, a cité l’exemple d’un réseau criminel basé au Cambodge, ciblant principalement des locuteurs japonais et chinois. Selon Meta, ces fraudeurs exploitent des outils d’intelligence artificielle pour créer et traduire du contenu, dans le but de manipuler leurs victimes, gagner leur confiance et, ultimement, leur extorquer de l’argent ou des données personnelles. Face à cette menace croissante, l’entreprise souligne l’importance d’une vigilance accrue, notamment en période hivernale, où la solitude et la mélancolie peuvent rendre certaines personnes plus vulnérables. Rachel Tobac, cadre chez Meta, recommande ainsi aux internautes de faire preuve de scepticisme, surtout lorsque des échanges en ligne prennent une tournure trop rapidement romantique, et plus encore si une demande d’argent est formulée sous couvert d’une urgence ou d’une opportunité professionnelle. Avec la démocratisation des outils d’intelligence artificielle, de plus en plus accessibles et sophistiqués, les cybercriminels peuvent désormais créer des identités virtuelles convaincantes, allant jusqu’à simuler des conversations vocales automatisées sans intervention humaine.