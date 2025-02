La Chine affirme que Gaza appartient aux Palestiniens et s’oppose à la déportation forcée

La Chine a fermement exprimé, mercredi, son opposition à ce qu’elle a qualifié de “déportation forcée” des Palestiniens, en réponse à la proposition de l’ex-président américain Donald Trump de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers d’autres régions, notamment l’Égypte et la Jordanie. Lors d’une conférence de presse régulière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a souligné que Gaza appartient aux Palestiniens et constitue une partie intégrante de leur territoire. Cette déclaration fait suite à la proposition controversée de Trump de placer Gaza sous contrôle américain, de démanteler la région dévastée et de la transformer en une “Riviera du Moyen-Orient”. Cette initiative a provoqué une vague de condamnations internationales, en particulier des pays arabes qui ont réaffirmé leur soutien à la solution des deux États, avec la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël. La semaine dernière, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a intensifié les efforts diplomatiques pour renforcer l’opposition au déplacement forcé des Palestiniens, en dialoguant avec ses homologues en Jordanie, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis.