Insolite : un photographe immortalise une bagarre entre deux souris et remporte le prix du photographe de l’année !

Dans une scène aussi surprenante que fascinante, le photographe Sam Rowley a immortalisé deux petites souris semblant se disputer en plein cœur d’une station de métro londonienne. Cette image saisissante, baptisée Station Brawl, a été capturée dans le cadre du prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year et a conquis le public, remportant le prix du “People’s Choice”. Ce cliché, à la fois insolite et attendrissant, met en lumière la vie secrète de la faune urbaine et a ému de nombreux passionnés de photographie et de nature à travers le monde.