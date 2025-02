Exportation d’huile d’olive : la Tunisie intensifie ses échanges avec la Libye

Dans le cadre de sa stratégie visant à diversifier et renforcer ses marchés d’exportation, la Tunisie se tourne résolument vers la Libye pour accroître sa présence dans le secteur de l’huile d’olive. Une mission d’affaires, organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax en collaboration avec son homologue libyenne, se déroulera à Misrata du 25 au 28 février. Destinée aux entreprises tunisiennes spécialisées dans la production et l’exportation d’huile d’olive, cette mission comprendra des rencontres stratégiques avec des commerçants libyens et des visites d’organismes impliqués dans l’import-export. L’objectif est de renforcer les relations économiques bilatérales et de faciliter l’accès des producteurs tunisiens au marché libyen. Parallèlement, des discussions avec des responsables d’institutions économiques libyennes seront menées pour explorer de nouvelles avenues de coopération. Ce projet s’inscrit dans un contexte où l’exportation d’huile d’olive représente un secteur clé pour l’économie tunisienne, ayant généré 4,86 milliards de dinars en 2024, en hausse de 20 % par rapport à l’année précédente. Avec cette initiative, la Tunisie espère consolider sa position de leader régional sur le marché mondial de l’huile d’olive.