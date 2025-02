Trump veut un accord avec l’Égypte et la Jordanie sur Gaza en échange d’une aide financière

Dans une récente interview accordée à Fox News, Donald Trump a affirmé qu’il pouvait parvenir à un accord avec l’Égypte et la Jordanie sur l’avenir de Gaza, en mettant en avant l’aide financière massive que Washington leur accorde. Il a détaillé son projet de reconstruction de l’enclave palestinienne, envisageant la création de six communautés résidentielles pouvant accueillir 1,8 million de personnes, afin, selon lui, de les éloigner des conditions de vie précaires actuelles. L’ancien président américain a également insisté sur le fait que les Palestiniens ayant quitté Gaza ne pourraient pas y revenir, promettant toutefois de leur offrir des logements “permanents et de meilleure qualité”. Dimanche dernier, il avait déjà évoqué son intention de “posséder Gaza” et d’en céder éventuellement certaines parties à d’autres pays du Moyen-Orient pour les développer. Ces déclarations ont suscité de vives critiques, notamment sur leur conformité avec le droit international.