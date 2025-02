Décès de Traki Bouchnak, sœur aînée de Lotfi Bouchnak

C’est avec tristesse que l’on apprend le décès de Traki Bouchnak, la sœur aînée du célèbre artiste tunisien Lotfi Bouchnak. La famille Bouchnak est en deuil, et cette perte marquante a profondément touché le monde de la culture et des arts. Traki Bouchnak était une figure respectée au sein de sa famille et de la communauté. Ses proches, notamment son frère Lotfi, ont exprimé leur douleur et leur tristesse suite à cette disparition. Que son âme repose en paix et que la famille trouve réconfort dans ces moments difficiles.