Violette Dorange, 23 ans, devient la plus jeune navigatrice à achever le Vendée Globe

À seulement 23 ans, Violette Dorange a marqué l’histoire en devenant la plus jeune navigatrice à terminer le Vendée Globe. Après 90 jours, 22 heures et 37 minutes en mer, elle a franchi la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne en 25e position, sous les acclamations d’une foule enthousiaste. Tout au long de son périple, elle a partagé avec son public les défis et les moments forts de cette aventure exceptionnelle, depuis ses instants de doute en pleine mer jusqu’à la joie simple de célébrer Noël à bord de son voilier Devenir. À son arrivée, émue aux larmes en découvrant le soutien de ses proches et de ses admirateurs, elle a exprimé son immense bonheur d’avoir réalisé son rêve. Un exploit qui inscrit son nom parmi les figures marquantes de cette course mythique.