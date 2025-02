Tunisie-Iran : vers la création d’une commission économique mixte

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran en Tunisie, Mir Masoud Hosseinian, a annoncé ce dimanche que les deux pays envisagent de créer une commission économique mixte dans les plus brefs délais. Lors d’un entretien téléphonique entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue iranien, Abbas Araghchi, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer leur coopération économique, qui reste encore en deçà des attentes. L’ambassadeur a souligné que l’absence de liaisons maritimes et aériennes directes entre la Tunisie et l’Iran constitue un frein aux échanges commerciaux bilatéraux. Par ailleurs, il a mis en avant l’élargissement des relations tuniso-iraniennes, notamment après la suppression des visas entre les deux pays, ainsi que l’organisation de la semaine culturelle tuniso-iranienne, qui se déroule du 7 au 12 février. Cette manifestation, comprenant des ateliers artistiques et des conférences sur la civilisation islamique et le rapprochement entre les deux nations, illustre la solidité des liens culturels et politiques entre Tunis et Téhéran.