Tennis – Masters 1000 de Doha : “Je suis heureuse de revenir à Doha” (Ons Jabeur)

La Tunisienne Ons Jabeur (33e mondiale) a exprimé, dimanche, sa joie de revenir à Doha pour participer au Masters 1000 du Qatar qui a débuté aujourd’hui, avec la participation des meilleures joueuses mondiales.

Lors d’une conférence de presse tenue au centre de presse du tournoi, Jabeur a déclaré qu’elle est “comme d’habitude enthousiaste et heureuse de l’atmosphère de la compétition au Qatar”.

“Je suis heureuse de revenir chez moi. Ce tournoi est très cher à mon cœur, et j’espère obtenir de bons résultats cette année”, a-t-elle ajouté.

Concernant son retour sur les courts après une pause de cinq mois due à une blessure, elle a affirmé se sentir plus à l’aise par rapport à l’année précédente et être prête à relever les défis de cette saison.

“L’année dernière, j’étais extrêmement fatiguée et je souffrais de nombreuses blessures qui ont affecté mes performances, mais cette année, je me sens plus forte, sur et en dehors des terrains, et j’aspire à livrer une excellente prestation ici. J’ai déjà joué de magnifiques matches par le passé, et je suis satisfaite de mon niveau. Je sais que je peux faire mieux”, a poursuivi la Tunisienne.

Concernant le soutien qu’elle espère recevoir, la joueuse tunisienne a affirmé que ce tournoi a été l’un des premiers à la soutenir lorsqu’elle était jeune, en lui offrant une invitation spéciale (Wild Card) lorsqu’elle en avait besoin, indépendamment de son classement.

“J’en serai toujours reconnaissante. Je me sens faire partie de ce tournoi, et le public ici est formidable. Il me soutient en tant que joueuse et en tant que personne avant tout”, a-t-elle indiqué.

“Je suis vraiment excitée de jouer devant ce public, et j’espère gagner beaucoup de matches et que le public continue de me soutenir. Ce tournoi signifie beaucoup pour moi, et j’espère y obtenir de bons résultats et inspirer la prochaine génération de joueurs arabes. Pour moi, c’est l’un des tournois les plus importants, et je ne l’échangerais contre aucun autre titre”, a-t-elle poursuivi.

Ons Jabeur (30 ans) débutera son parcours au Masters 1000 de Doha, demain lundi, en affrontant l’Américaine McCartney Kessler (57e) au premier tour.

L’ancienne numéro 2 mondiale a remporté jusqu’à présent cinq titres WTA dans sa carrière professionnelle. Elle a également été finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023, ainsi qu’à l’US Open 2022.

Lors de la précédente édition du Masters 1000 de Doha, Jabeur s’était inclinée au dexuième tour devant l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (3-6, 2-6).