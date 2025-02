Prévisions météo du lundi 10 février 2025 : averses éparses et vent modéré

Le lundi 10 février 2025, le temps sera marqué par des nuages passagers sur la majorité des régions, devenant parfois plus denses sur le nord du pays avec quelques averses isolées. Le vent soufflera du nord-ouest sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité modérée à forte près des côtes orientales, tandis qu’il restera plus faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée sur les côtes orientales et légèrement houleuse sur le nord. Les températures connaîtront une légère hausse, variant entre 10 et 13 degrés sur les hauteurs occidentales, et entre 14 et 19 degrés dans le reste du pays.