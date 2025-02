Course de Sloughis à Gafsa : vers un festival maghrébin en pleine expansion

La délégation de El Guettar, dans le gouvernorat de Gafsa, a accueilli ce dimanche 9 février 2025 la deuxième édition du concours de course de chiens Sloughi, une race réputée pour sa vitesse et traditionnellement utilisée pour la chasse. Cette édition s’est distinguée par la participation exceptionnelle de concurrents algériens provenant de plusieurs wilayas, notamment Biskra, Oum El Bouaghi, El Oued et Oran, aux côtés des compétiteurs tunisiens issus de diverses régions, en particulier du sud, comme Gafsa et Kébili. Forts de cet engouement, les organisateurs ambitionnent de transformer cet événement en un festival maghrébin dans les années à venir, favorisant ainsi les échanges culturels et la valorisation du Sloughi, véritable patrimoine cynophile du Maghreb.