Tragédie en Alaska : tous les passagers d’un avion périssent dans un crash

Les autorités américaines ont confirmé la mort de tous les passagers d’un petit avion qui s’est écrasé jeudi dans l’État de l’Alaska, dans le nord-ouest des États-Unis. La catastrophe a coûté la vie à dix personnes, dont neuf passagers et le pilote, à bord de l’avion de la compagnie “Bering Air”, qui effectuait une liaison entre Unalakleet et la ville de Nome. L’appareil, un monomoteur turbopropulseur, avait disparu des radars avant de se crasher dans l’ouest de l’Alaska. Les secours ont retrouvé les débris après avoir localisé le dernier point de l’appareil grâce à une recherche par hélicoptère. Cet incident s’ajoute à une série de tragédies aériennes aux États-Unis, après une collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire à Washington, le mois dernier, qui a fait 67 victimes. De plus, début février, un autre accident impliquant un avion médical à Philadelphie a causé la mort de sept personnes et fait 19 blessés.