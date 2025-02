Football – Ligue 1 (18e journée) : L’Espérance de tunis confirme son statut de leader

La première tranche des rencontres de la 18e journée de la Ligue 1 du football professionnel a vu l’Espérance sportive de tunis confirmer son statut de leader devant ses concurrents direct, notamment, le Stade Tunisien, son adversaire du jour, et l’Etoile du Sahel continuer à creuser l’écart avec les équipes derrière, dans un classement qui se trouve désormais très serré au sommet.

Au Bardo, l’Espérance Sportive de Tunis a confirmé son statut de leader en l’emportant 1-0 face au Stade Tunisien, dans son fief de Hédi Ennaifer, grâce à un but décisif de Mohamed Amine Tougai à la 58e. Cette victoire, courte mais précieuse, acquise au bout d’un match dominé de fond en comble, permet à l’Espérance de maintenir son avance au sommet, avec 39 points après 18 matchs, soit trois points d’avance sur l’ES Sahel, nouveau dauphin.

A Soliman, le CA Bizertin a réalisé une belle performance en s’imposant 2-0 face à l’Avenir sportif de place. Nurudeen Ayinde a ouvert le score dès la 52e, suivi par Alassane Kanté qui a doublé la mise à la 59e.

Ce succès permet au CA Bizertin d’enchainer sur sa série positive et de prendre un peu de distance avec la zone de relégation, même s’il reste encore dans le ventre mou du tableau avec 16 points.

A Manzel Bourguiba, l’Olympique de Béja et l’US Ben Guerdane se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Ce match sans but ne fait les affaires d’aucune des deux formations et ne leur n’apporte pas grand-chose en termes de progression au classement; l’O. Béja restant 8e avec 24 points et l’US Ben Guerdane se trouvant toujours 12e avec 15 points.

Enfin, à Tataouine, l’US Tataouine s’est inclinée à domicile 2-1 face à l’ES Sahel. Les locaux avaient pourtant ouvert les premiers la marque par le biais de Wahid Timi qui avait transformé un penalty à la 34e, mais l’ES Sahel a renversé la situation grâce à des buts de Yassine Chammakhi (26e) et Oussema Abid (92e, sur penalty).

Un nouveau succès pour la formation de la perle du Sahel qui lui permet de se hisser à la place du dauphin, avec 36 points, à trois longueurs du leader espérantiste.

Voici les résultats de ce samedi:

Samedi 8 février

Au Bardo:

S Tunisien 0

Espérance ST 1 Mohamed Amine Tougai 58′

A Soliman:

AS Soliman 0

CA Bizertin 2 Nurudeen Ayinde 52′, Alassane Kanté 59′

A Manzel Bourguiba:

O Béja 0

US Ben Guerdane 0

A Tataouine:

US Tataouine 1 Wahid Timi (SP) 34′

ES Sahel 2 Yassine Chammakhi 26′, Oussema Abid (SP) 92′

Pts J G N D Bp Bc Diff

1. Espérance ST 39 18 11 6 1 31 12 +19

2. ES Sahel 36 18 11 3 4 25 12 +13

3. ES Zarzis 35 17 10 5 2 22 11 +11

4. Stade Tunisien 35 18 10 5 3 20 10 +10

5. C. Africain 34 17 9 7 1 24 9 +15

6. US Monastir 33 17 9 6 2 20 9 +11

7. CS Sfaxien 24 17 6 6 5 19 13 +06

8. O. Béja 24 18 6 6 6 12 15 -03

9. ES Metlaoui 22 17 5 7 5 13 12 +01

10. JS Omrane 17 17 3 8 6 14 20 -06

11.CA Bizertin 16 18 3 7 8 12 17 -05

12. US Ben Guerdane 15 18 2 9 7 12 19 -07

13. AS Soliman 15 18 3 6 9 13 24 -11

14. AS Gabès 14 17 3 5 9 13 21 -08

15. EGS Gafsa 9 17 2 3 12 8 26 -18

16. US Tataouine 7 18 2 1 15 11 39 -29