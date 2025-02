Mondher Zenaidi lance un nouveau mouvement politique

Mondher Zenaidi, ancien candidat à la présidentielle, a brisé son silence en publiant un texte le 7 février 2025, trois mois après les résultats des élections d’octobre 2024. Il a expliqué avoir choisi de ne pas interférer dans ce qu’il considère comme une « mascarade électorale », mais il souligne désormais que la situation du pays est alarmante.

Zenaidi dénonce les multiples crises affectant la Tunisie, telles que la montée du suicide, la pénurie de produits de base, et la persistance des arrestations arbitraires. Il déplore également la politique économique et sociale actuelle qui exacerbe les difficultés des Tunisiens. Face à ce constat, il annonce la création d’un nouveau mouvement, la “Société du Devoir”, avec pour objectif de proposer des solutions aux problèmes du pays et de redonner espoir aux citoyens. Il exprime sa conviction qu’une autre voie est possible et appelle à l’unité nationale pour surmonter les défis actuels.