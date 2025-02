Météo de ce soir : orages et vents forts sur la Tunisie

Les prévisions météorologiques pour cette nuit annoncent la poursuite des pluies sur la plupart des régions, qui seront parfois abondantes, notamment sur les zones orientales du pays, avec des averses de grêle localisées. Les températures nocturnes varieront entre 1 et 5 degrés dans les régions montagneuses de l’ouest et entre 6 et 10 degrés dans le reste du pays, selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie.

Les vents souffleront du secteur nord, forts près des côtes orientales et lors des averses orageuses, et modérés à relativement forts à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée sur les côtes orientales et légèrement agitée à localement agitée sur le nord.