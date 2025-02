Rania Gabsi, major de sa promotion, obtient son Master avec 18/20

L’actrice Rania Gabsi a célébré avec fierté l’obtention de son Master en Didactique des Activités Physiques et Sportives à l’Institut Supérieur du Sport et de l’Éducation Physique de Ksar Saïd, Tunis. Dans un post partagé sur ses réseaux sociaux le 4 février 2025, elle a révélé avoir obtenu la mention très bien, avec une note impressionnante de 18/20, ainsi que les félicitations du jury. Elle a également annoncé avec enthousiasme qu’elle était major de sa promotion pour les deux années de son Master, marquant ainsi une étape significative dans son parcours académique. Félicitée par ses proches et admirateurs, cette réussite témoigne de son engagement et de son sérieux dans ses études tout en poursuivant sa carrière artistique.