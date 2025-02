Recrutement militaire : détails sur la session 2025/1 et les démarches à suivre

Le ministère de la Défense nationale a annoncé que la session de recrutement 2025/1 débutera le 3 mars prochain et se poursuivra jusqu’au vendredi 11 avril 2025. Selon un communiqué, des commissions de recrutement seront installées dans différentes délégations du pays, conformément à un calendrier précis. Cette session concerne les jeunes nés entre le premier trimestre de l’année 2005 et l’année 2000, qui n’ont pas encore régularisé leur situation par rapport à la loi sur le service national. Les jeunes concernés devront se présenter spontanément aux centres régionaux de recrutement et de mobilisation situés dans les villes de Tunis, Sousse, Béja, Gabès, et Kasserine, munis de leur carte d’identité nationale. Pour obtenir plus d’informations, il est possible de contacter la direction générale du recrutement et de la mobilisation aux numéros fournis.