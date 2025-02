Tebboune : la France doit nettoyer ses déchets nucléaires en Algérie

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la France est dans l’obligation de nettoyer les déchets nucléaires laissés sur le sol algérien, soulignant que ces résidus doivent être traités de manière sérieuse. Dans une interview avec des médias français, il a déclaré que les questions liées aux conséquences de la mémoire coloniale ne doivent pas être balayées sous le tapis et que la France doit prendre ses responsabilités. Selon Tebboune, la balle est désormais dans le camp de l’Élysée pour éviter un fossé irréparable entre les deux pays.

Le président algérien a également critiqué les actions de la France, notamment la tentative de son ministre de l’Intérieur d’expulser un influenceur algérien et la poursuite de militants algériens sur les réseaux sociaux, tout en protégeant des criminels en leur offrant la nationalité et le droit d’asile. Il a insisté sur le fait que la France doit assumer ses responsabilités historiques, éthiques et légales, particulièrement en ce qui concerne le nettoyage des sites ayant été le théâtre de 17 essais nucléaires réalisés par la France en Algérie entre 1960 et 1966.