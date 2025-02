La protection civile rassure : aucune perte humaine après les inondations récentes

Suite aux fortes pluies qui ont touché plusieurs régions de la Tunisie, le porte-parole de la protection civile, Moez Triaa, a confirmé que la situation était sous contrôle et qu’aucune perte humaine n’avait été enregistrée. Dans une déclaration faite samedi soir à la radio nationale, il a souligné que les équipes de la protection civile étaient en état d’alerte et prêtes à intervenir en coordination avec les comités de gestion des catastrophes pour soutenir les populations affectées par les inondations. Les équipes de secours ont notamment opéré dans les régions de Tozeur, Nabeul, Ben Arous et la zone d’Oued El Maâgoul à Ariana, qui ont connu des pluies abondantes. Triaa a également recommandé aux citoyens d’éviter les routes proches des vallées et d’être prudents, particulièrement dans les zones où le niveau des eaux est élevé. Enfin, il a mis en garde contre les vidéos circulant sur les inondations de Kélibia, précisant qu’elles étaient anciennes et dataient des inondations de Nabeul des années précédentes.