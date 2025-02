Météo du samedi 1er février 2025 : pluies, brouillard et tempête sur les côtes tunisiennes

Le temps de ce samedi 1er février 2025 sera marqué par la présence de brouillard localisé en matinée, suivi de nuages denses accompagnés de pluies intermittentes au nord et au centre, et localement au sud. Ces précipitations seront parfois accompagnées de orages, notamment sur les régions orientales du nord et du centre, où elles seront parfois intenses.

Le vent soufflera du secteur nord, modéré à fort près des côtes orientales et du sud, où des tourbillons de sable seront possibles. Il sera faible à modéré dans les autres régions, avant de se renforcer dans la nuit sur le nord.

La mer sera agitée, devenant progressivement très agitée au nord et extrêmement agitée sur les côtes orientales.

Les températures maximales varieront entre 13 et 17°C au nord et au centre, atteignant environ 7°C dans les régions montagneuses. Au sud, elles oscilleront entre 17 et 22°C, et pourront atteindre localement 24°C dans le sud-est extrême.