Ce samedi, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Francis-Le Blé pour affronter Brest dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1.

Après une parenthèse européenne en Ligue des champions, les deux équipes retrouvent le championnat avec des ambitions bien distinctes.

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG domine le championnat et reste invaincu jusqu’à présent. Les Parisiens poursuivent leur quête d’un nouveau titre national et veulent maintenir leur dynamique positive. Avec une attaque flamboyante et une défense solide, le club de la capitale entend bien poursuivre sa série face aux Brestois.

De son côté, Brest réalise une belle saison et occupe actuellement la huitième place du classement. Après un début de saison prometteur suivi d’une période plus compliquée, les hommes d’Éric Roy retrouvent des couleurs et espèrent créer la surprise face au leader. Devant leur public, ils auront à cœur de livrer une belle prestation et de rivaliser avec les stars parisiennes.

Horaire et diffusion du match

Le coup d’envoi de la rencontre entre Brest et le PSG sera donné ce samedi à 17h. Les supporters pourront suivre le match en direct sur beIN SPORTS.