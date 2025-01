Transtu : Lancement de 5 nouvelles lignes de bus

Cinq nouvelles lignes de bus pour assurer une liaison entre le réseau de transport par Bus et la ligne ferroviaire rapide “E”, reliant Tunis à Bougatfa-Sidi Hassine, seront lancées, à partir du lundi 3 février 2025, a annoncé, la Société des Transports de Tunis (Transtu), vendredi. Un tarif unifié de 1 dinar sera appliqué à toutes ces lignes.

La ligne A23 reliant le dépôt d’Ezzahrouni à Griâat

La première ligne (A23) relie la Station “Dépôt Ezzahrouni” à Griaat, en passant par la station RFR de Bougatfa et s’étend sur 41 km dans chaque direction. L’itinéraire de cette ligne est le suivant : Station “Dépôt Ezzahrouni”, les croisements Borj Chakir et Ben Dahha, la station RFR Bougartfa, El Mornaguia, Guitouni, El Hafsia, Borj El Amri, Mssaadine, Borj Ennour et Griaat. Le retour suivra le même itinéraire dans le sens inverse.

La première desserte de la journée partira de Griaat à 5h00 du matin et à 6h15 de la Station Bougatfa. La dernière desserte se fera à 18h15 de la Station de Bougatfa.

La ligne 434 reliant Slimane Kahia à la prison de Mornaguia

Une deuxième ligne 434 a été créée et reliera la station d’interconnexion Slimane Kahia à la prison de Mornaguia en passant par la Station RFR de Bougatfa. Elle s’étendra sur une distance 25,1 km pour l’aller et 25,8 km pour le retour avec un tarif unifié de 1 dinar pour le bus et de 1500 pour l’interconnexion de bus et de métro.

L’itinéraire de cette ligne est le suivant : station d’interconnexion Slimane Kahia, le croisement de l’oued Gueriana, la station Sofiene Ibn El Hakam, Avenue Ennakhil, la Rue Sidi Ali El Hattab, la Rue Sidi Souhail, le croisement Ben Dahha, la route express ouest en passant par la station de Bougatfa, le croisement de Borj Chakir, Borj Chakir, la Route Bir Jazzar, le croisement de la ferme Karaouli, El Attar, le croisement Hmim/ El Attar, l’avenue de l’environnement, le croisement Bouragba, le croisement El Fejja, l’avenue Habib Bourguiba à Mornaguia, Guitouni, Sidi ali Hattab et la Prison de Mornaguia. Le retour suivra le même itinéraire dans le sens inverse.

Pour la première et la dernière desserte de la journée le départ se fera de la station Slimane Kahia vers la prison de Mornaguia. Le reste des dessertes de cette ligne relieront la station Bougatfa à la prison de Mornaguia.

La première desserte de la journée partira de la prison de Mornaguia à 6h00 du matin et à 7h00 de la Station de Slimane Kahia. La dernière desserte se fera à 18h00 de la Prison de Mornaguia et à 19h de la station de Slimane Kahia.

La ligne 489 reliant Slimane Kahia à la Rue 4950 à Sidi Hassine

La troisième ligne mise en place (489) reliera la station d’interconnexion Slimane Kahia à la Rue 4950 à Sidi Hassine, en passant par la station RFR de Bougatfa. Elle s’étend sur une distance de 11,8 (aller) et de 9,1 km (retour) avec un tarif unifié de 1 dinar pour le bus et de 1500 pour l’interconnexion de bus et de métro.

Son itinéraire est le suivant : La Rue 4950, l’avenue 20 mars, la rue de la Goulette, la Rue 42823, l’avenue de l’environnement, l’avenue Ibn Khaldoun, la rue Jilani Ben Haj Yahya, l’avenue cité Mrad, le lotissement Bosten 19, la Station RFR de Bougatfa, le croisement de Ben Dahha, Ezzahrouni, le croisement de l’oued Gueriana, la station d’interconnexion Slimane Kahia. Le retour suivra le même itinéraire dans le sens inverse.

La première desserte de la journée s’effectuera à 5h40 min à partir de la Rue 4950 et à 6h40 min de la station Slimane Kahia. La dernière desserte se fera à 15h50 de la Rue 4950 et à 17h15 de la station d’interconnexion Kheireddine (Complexe universitaire de la Manouba) en passant par la station de Slimane Kahia.

La ligne (23 F Barré) reliant la Station “Dépôt Ezzahrouni” à Borj Ennour

La quatrième ligne lancée c’est la ligne (23 F Barré) reliant la Station “Dépôt Ezzahrouni” à Borj Ennour, en passant par la station du RFR “Bougatfa”. Cette ligne s’étend sur une distance de 35,5 km dans chaque direction, avec un tarif unifié de 1 dinar.

La desserte aller se fera de la station «Dépôt Ezzahrouni» vers Borj Ennour en passant par les croisements Borj Chakir et Ben Dahha, la station du RFR Bougatfa, El Mornaguia, Guitouni, El Hafsia, Borj El Amri et Mssaadine. Le retour suivra le même itinéraire dans le sens inverse.

Le premier voyage à partir de la Station Borj Ennour se fera à 7h15 du matin et le dernier à 17h15. A partir de “Dépôt Ezzahrouni”, le premier voyage se fera à 6h15 du matin et le dernier à 18h15.

La ligne (87 A) reliant la Station “Dépôt Ezzahrouni” à l’avenue Mohamed Amine Sablaoui

La cinquième ligne mise en place reliera la Station “Dépôt Ezzahrouni” à l’avenue Mohamed Amine Sablaoui en passant par la station RFR de Bougatfa, avec un tarif unifié de 1 dinar.

Son itinéraire est le suivant : Dépôt Ezzahrouni, le croisement de Borj Chakir, la station du RFR Bougatfa, le croisement de Ben Dahha, le croisement 14 janvier à Sidi Hassine, le croisement de Fouchana, le croisement de Birine, la Rue Omar El Mokhtar et l’avenue Mohamed Amine Sablaoui. Le retour suivra le même itinéraire dans le sens inverse.

La premier voyage de la journée se fera à 6 h00 de l’avenue Sablaoui et à 5h30 de Dépôt Ezzahrouni. Le dernier voyage se fera à 18h30 d’Ezzahrouni et à 19h de l’Avenue Mohamed Amine Sablaoui.