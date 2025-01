Manouba : Enquête ouverte pour corruption et détournement à la STEG

Le procureur de la République près le tribunal de première instance à Manouba a ordonné, jeudi, l’ouverture d’une enquête judiciaire contre un groupe d’employés du district de la société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) à Manouba, pour soupçons de corruption administrative et détournement de fonds publics.

Les prévenus sont soupçonnés d’abus de fonction, de préjudice à l’administration, de faux et usage de faux et de manipulation de données informatiques, dans le but de nuire à la situation financière d’autrui et d’obtenir des avantages matériels, selon le porte-parole dudit tribunal.

Cela fait suite à la décision du procureur de la République, mardi dernier, de maintenir en garde à vue, trois agents, de faire comparaitre deux autres agents devant le juge, et d’émettre des mandats d’amener contre trois autres employés, aux suites de l’enquête menée, fin 2024, par la première brigade des recherches et investigations de la Garde nationale à l’Aouina, ayant révélé des soupçons de détournement récurrent de sommes importantes au sein de la filiale.