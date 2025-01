Saint Norbert Liv Freyermuth Steines, surnommé par ses proches « le chien le plus mignon du monde », laisse derrière lui un héritage de douceur et d’amour incommensurable. Ce petit chien adopté, au regard charmant et au cœur immense, n’était pas seulement un compagnon fidèle, mais aussi une véritable star du réconfort et de la générosité.

Avec son tempérament calme et ses gestes pleins d’affection, il a su conquérir le cœur de tous ceux qui l’ont rencontré. Sa capacité à répandre la joie, même dans les moments les plus difficiles, a fait de lui une légende parmi les animaux. Norbert, avec son sourire adoré et son esprit bienveillant, a prouvé que la beauté réside dans les petits gestes, et que l’amour ne connaît ni taille ni forme. Il restera à jamais le chien le plus mignon et le plus précieux du monde, un symbole de gentillesse et d’espoir.