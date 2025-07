Tunisie : mariage d’un jeune du village SOS Mahres, un moment plein de bonheur et d’espoir

Le village d’enfants SOS de Mahres a partagé un moment rempli d’émotion et de bonheur : l’un de ses enfants, Sabri Zouabi, a célébré son mariage hier soir.

C’est avec une immense joie et une profonde fierté que la grande famille de SOS Villages d’Enfants Tunisie lui adresse ses plus sincères félicitations et ses vœux les plus chaleureux. En cette nuit bénie, tous se sont unis pour lui souhaiter, ainsi qu’à son épouse, une vie conjugale empreinte d’amour, de tendresse et d’harmonie.

Que cette nouvelle étape de leur vie soit placée sous le signe du bonheur, de la prospérité et de la bénédiction, et que leurs jours soient illuminés par la joie et la paix.