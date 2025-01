Tayssir Lachehab : du spot publicitaire El Mazraa à la scène de Miss Tunisie

Tayssir Lachehab, connue pour sa participation enfantine dans la célèbre publicité de El Mazraa, représente fièrement la région de Bizerte dans le prestigieux concours de Miss Tunisie 2025. Désignée Miss Bizerte, elle fait partie des 16 finalistes en lice pour décrocher le titre national. La finale, très attendue, se tiendra le 22 février à la Cité de la Culture à Tunis, où les candidates mettront en avant leur charme, leur personnalité et leur engagement envers des causes sociales. Tayssir Lachehab incarne la grâce et la fierté de sa région, promettant une compétition des plus captivantes.