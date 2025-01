Football – Ligue des champions d’Afrique : six des huit clubs qualifiés aux quarts ont déjà remporté le trophée

Six clubs, parmi les huit qualifiés aux quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, ont déjà remporté le trophée, au lendemain de la clôture de la phase de poules de l’épreuve.

“Parmi les équipes qualifiées, six ont déjà inscrit leur nom au palmarès de la compétition. Le tenant du titre, Al-Ahly SC, vise un 13e sacre historique, tandis que l’Espérance de Tunis compte déjà quatre trophées à son actif. Le MC Alger, AS FAR, Mamelodi Sundowns, et Orlando Pirates ont chacun remporté une fois le trophée”, a indiqué la Confédération africaine (CAF), dans un compte rendu publié lundi sur son site officiel.

“La 6e journée a clôturé une phase de poules riche en rebondissements, voyant les champions 2016, Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), ainsi que le MC Alger (Algérie), décrocher les derniers billets pour les quarts de finale. Le tenant du titre, Al-Ahly SC (Egypte), rejoint Al-Hilal SC (Soudan), l’Espérance de Tunis (Tunisie), Orlando Pirates (Afrique du Sud), l’AS FAR (Maroc), et Pyramids FC (Egypte), complétant un tableau prestigieux pour la prochaine étape de la compétition”, ajoute la CAF.

Selon l’instance continentale, “Al-Hilal SC s’est imposé comme la révélation de cette édition, tout comme Pyramids FC, qui aspire à suivre les traces de ses homologues égyptiens sur la scène continentale. Ce dernier club, qui dispute pour la première fois les phases à élimination directe de la Ligue des Champions, espère prolonger son impressionnant parcours dans le tournoi.”

Avec les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale, la CAF communiquera prochainement les détails du tirage au sort qui déterminera les phases à élimination directe prévues pour débuter en mars.

La première manche des quarts de finale se jouera les 28 et 29 mars, alors que la seconde manche aura lieu une semaine plus tard (5-6 avril). Les demi-finales auront lieu en avril (aller : 18-19 avril, retour : 25-26 avril), alors que la finale se jouera en mai et juin (aller : 24 mai,

retour : 1er juin).

Liste des huit clubs qualifiés par groupes :

Groupe A : Al-Hilal SC (SDN), MC Alger (ALG)

Groupe B : AS FAR (MAR), Mamelodi Sundowns (RSA)

Groupe C : Orlando Pirates (RSA), Al-Ahly SC (EGY)

Groupe D : Espréance de Tunis (TUN), Pyramids FC (EGY).