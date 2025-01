80 % des médias tunisiens sont menacés de fermeture !

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Ziad Dabbab, a salué le système de l’auto-entrepreneur qui offre des avantages fiscaux et financiers aux jeunes entrepreneurs, en soulignant son potentiel pour répondre à la crise que traverse le secteur médiatique. Selon une étude publiée par le syndicat en août 2024, 80 % des institutions médiatiques en Tunisie risquent de fermer si la situation actuelle perdure. Dans ce contexte, le SNJT s’est engagé à intégrer cette initiative pour encourager les journalistes, notamment les indépendants et les jeunes diplômés, à créer leurs propres plateformes numériques. Le syndicat, en collaboration avec les ministères concernés, travaille à simplifier les démarches administratives et à adapter les cotisations sociales aux moyens financiers des journalistes. Il appelle également les professionnels du secteur à adhérer au syndicat afin de bénéficier de formations et d’un accompagnement ciblé. Par ailleurs, une modification de la loi de finances 2025, adoptée par le Parlement, permet désormais aux journalistes de s’inscrire dans le cadre de l’auto-entrepreneur, ouvrant ainsi la voie à une réinvention de la profession à travers l’innovation technologique et économique, tout en garantissant un contenu indépendant et de qualité.