“Les visiteurs de la Cité des Sciences à Tunis (CST) pourront assister, le 1er février prochain à partir de 18h00, à une soirée astronomique sur l’alignement des planètes, un phénomène observable au télescope et à l’œil nu”, a souligné Naoufel Maaouia, sous directeur des espaces scientifiques à la CST.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a signalé que cette 1ère soirée astronomique de l’année expliquera le phénomène de l’alignement des planètes qui a démarré depuis mercredi dernier et se poursuivra jusqu’à la fin de ce mois.

“Il s’agit de l’alignement de 7 planètes ( Saturne, Vénus, Neptune, Uranus, Jupiter, Mars et la Lune) sur la ligne de la terre, sous forme de croissant, observables à l’œil nu de l’ouest à l’est”, a-t-il expliqué.

Maaouia a fait savoir que 5 télescopes et deux encadreurs scientifiques seront à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes les questions des visiteurs.

Une conférence intitulée « Opposition, conjonction et alignement des planètes » qui présentera les différentes configurations et positions particulières des planètes, lors de leur révolution autour du Soleil, aura lieu en marge de cette manifestation et sera suivie d’un spectacle de tourisme stellaire mettant en lumière les différentes constellations de l’hiver et leur position dans le ciel nocturne.

A noter qu’un streaming en direct sera proposé, commenté et montrant la belle configuration du ciel. L’entrée sera libre et gratuite.