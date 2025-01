Jendouba : inondations et interruption de la circulation dans plusieurs zones rurales

La région de Jendouba a connu, depuis l’aube du vendredi 17 janvier 2025, d’importantes précipitations ayant entraîné une montée significative des eaux dans plusieurs oueds, provoquant ainsi l’interruption du trafic entre certaines villes et villages ruraux. À Oued Mliz, le débordement de l’oued Rhagay a bloqué la circulation entre la ville et les villages environnants, notamment Dkhailia, Douara et Abbassa, via les passages de Rhagay, Chimtou et Sidi Meskine-Fatma Zahra. Toutefois, la route régionale 59 reliant Ghardimaou reste praticable. À Tabarka, la commission locale de prévention des catastrophes est intervenue pour dégager les routes obstruées par des débris, notamment sur la nationale 7 et à Boutarfess, permettant la reprise normale de la circulation. Par ailleurs, la protection civile a assisté les habitants du quartier El Marjane en évacuant les eaux accumulées et en aidant une femme âgée à quitter son domicile inondé pour être relogée en toute sécurité.