Trump annonce des droits de douane mondiaux : la Tunisie face à une taxe de 28%

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi l’instauration de nouvelles taxes douanières sur les produits importés de différents pays, dont la Tunisie.

Ces droits de douane varient, mais aucun n’est inférieur à 10 %. Ainsi, les produits tunisiens seront désormais soumis à une taxe de 28 %, une mesure qui s’inscrit dans la politique commerciale protectionniste de Trump visant à restaurer la compétitivité de l’industrie américaine. Les taxes les plus élevées concernent la Chine (34 %) et des pays comme la Suisse (31 %) et le Vietnam (46 %), avec des tarifs moins élevés pour des pays comme la Grande-Bretagne et le Brésil (10 %). Cette nouvelle stratégie vise à réduire le déficit commercial des États-Unis et à protéger les industries nationales, mais elle pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’économie mondiale, notamment en intensifiant les tensions commerciales et en augmentant les prix pour les consommateurs américains.

En ce qui concerne la Tunisie, cette mesure pourrait affecter certains secteurs économiques, notamment ceux qui exportent des produits comme les textiles, les produits agroalimentaires et les huiles essentielles. Les entreprises tunisiennes devront peut-être revoir leurs stratégies pour limiter l’impact de ces nouvelles taxes sur leurs exportations vers les États-Unis.