Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps reste, mercredi soir, partiellement nuageux marqué par quelques nuages sur la plupart des régions, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 9°c et 13°c au nord et au centre, et entre 14°c et 18°c au sud. Elles atteindront 22°c dans l’extrême sud.

Le vent soufflera de secteur est fort près des côtes nord et au sud. Des tourbillons de sable locaux et faibles à modérés sont attendus dans le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée dans le nord et le golfe de Gabès. Elle sera peu agitée à ondulée localement au niveau des côtes est.