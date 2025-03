La route reliant les villes de Oued Meliz et Ghardimaou fermée à la circulation

La route reliant les villes de Oued Meliz et Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba) a été fermée et la circulation interdite en raison de la montée des eaux de l’oued Erraghay, a indiqué, dimanche soir, la direction régionale de la protection civile de Jendouba.

Cette décision a été prise par la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Jendouba.

Selon un membre de la commission locale de prévention des catastrophes et d’organisation des secours, dans la délégation d’Oued Meliz, les usagers de la route peuvent emprunter la route régionale n°59, reliant l’intersection Jendouba-Fernana et Ghardimaou, via Chemtou et la municipalité d’el-Kalaa.

La commission régionale de lutte contre les catastrophes a appelé les automobilistes à la vigilance, notamment en raison des fortes pluies attendues.

Le gouvernorat de Jendouba, au nord-ouest de la Tunisie, connait depuis trois jours des précipitations intenses.