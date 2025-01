Alertes météo : froid, pluie et neige au programme cette nuit

Ce soir, le temps sera froid avec des nuages parfois denses sur le nord et le centre, accompagnés de quelques averses éparses qui pourront être localement orageuses et fortes sur les régions occidentales. De la neige est attendue sur les hauteurs. Dans le sud, des nuages passagers seront présents. Les températures nocturnes varieront entre 8 et 12 degrés sur les zones côtières et le sud-ouest, tandis qu’elles seront comprises entre 4 et 8 degrés dans le reste des régions. Dans les montagnes de l’ouest, elles seront proches de 2 degrés.