Une nuit glaciale en Tunisie : grêle, neige et pluies intenses attendues

Cette nuit, la Tunisie connaîtra un temps froid accompagné d’épisodes de grêle et de neige, selon le bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie. Le ciel sera souvent très nuageux, avec des pluies éparses attendues dans le nord, le centre et le sud-est du pays. Ces précipitations, parfois orageuses et localement intenses, concerneront particulièrement les régions côtières du nord. Des chutes de grêle sont possibles par endroits, tandis que des flocons de neige pourraient recouvrir les zones montagneuses de l’ouest.

Le vent soufflera fort à très fort de secteur nord-ouest près des côtes, tandis qu’il sera faible à modéré dans le sud. La mer sera agitée à localement très agitée dans le nord.

Les températures varieront entre 8 et 12 degrés dans les régions côtières et le sud-ouest, et entre 2 et 6 degrés dans les autres zones.