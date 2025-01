Temps froid au cours de ces deux jours, lundi 13 et mardi 14 janvier 2024, avec des pluies provisoirement orageuses et localement abondantes, notamment dans les zones Est du Nord et du Centre et dans l’extrême Nord ouest, indique l’Institut national de la météorologie (INM).

Les quantités totales des précipitations oscillent entre 40 et 60 mm, et atteindront localement 80 mm, avec chutes de grêles sur des endroits limités et quelques neiges sur les hauteurs ouest.