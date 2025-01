22 cas et tentatives de suicide enregistrés au cours du dernier trimestre 2024

Au cours du dernier trimestre 2024, 22 cas et tentatives de suicide ont été enregistrés (17 hommes et 5 femmes), 40 % des victimes étant des jeunes, selon le rapport mensuel de l’Observatoire social tunisien du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

La moitié des cas et de tentatives de suicide (11 cas) ont été commis à domicile, tandis que l’espace public a abrité 9 tentatives et cas de suicide, dont un devant un siège du gouvernorat. les lieux de travail ont été témoins de 2 suicides et tentatives de suicide.

Les gouvernorats de Bizerte et de Kairouan ont enregistré le plus grand nombre de suicides avec 5 cas chacun, suivis par Mahdia et Tataouine avec 2 suicides chacun, et l’Ariana, Monastir, Baja, Sousse, Sidi Bouzid, Sfax, Gabès et Gafsa ont chacun enregistré un suicide ou une tentative de suicide.