Le rapport de l’Observatoire social Tunisien, relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), a indiqué, lundi, que 2639 mouvements de protestation ont été enregistrés en 2024.

Le rapport mensuel de l’Observatoire a ajouté que les protestations ont poursuivi leur tendance haussière au cours du dernier trimestre de 2024, atteignant 826 mouvements, contre 752 au cours du troisième trimestre, 586 actions au cours du deuxième trimestre et 475 mouvements de protestation au cours du premier trimestre.

Les revendications ont essentiellement porté sur l’amélioration des conditions de travail, le manque d’équipements, la régularisation de la situation professionnelle, le paiement des salaires et des primes, le droit au travail et à la titularisation, à la défense des droits des travailleurs et du droit d’exercer une activité syndicale, ainsi qu’au règlement des situations professionnelles en suspens depuis la révolution, à la mise en œuvre des accords et de l’assurance des établissements publics de santé et d’éducation, et aux licenciements abusifs.

Au cours du dernier trimestre de l’année, les acteurs sociaux se sont principalement appuyés sur les sits-in, qui ont représenté environ 40 % des mouvements sociaux enregistrés, suivies par les appels lancés à travers les médias (111 appels), 85 grèves et 85 sits-in ouverts.

Tunis est en tête des régions avec 137 mouvements de protestation, suivie de Kairouan avec 110, Gafsa avec 99, Medenine (48), Kasserine (42), Bizerte et Jendouba avec 39 chacune, et Beja et Ariana (7).