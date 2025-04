27 ans sans Néjib Khattab : la Tunisie pleure toujours sa voix inoubliable

Il y a 27 ans, le 25 avril 1998, la Tunisie perdait l’une de ses figures les plus emblématiques : Néjib Khattab. Cet homme de radio et de télévision, pionnier du direct, a marqué des générations par sa voix chaleureuse et son style unique.

Né en 1953 à Tataouine, il a su toucher le cœur des Tunisiens, réunissant les familles autour du petit écran avec des émissions populaires et respectueuses. En dépit des difficultés de sa jeunesse, il a toujours exprimé un amour profond pour sa mère, lui dédiant chaque émission avec la célèbre phrase : « Ma ridha Allah illa bi ridha al walidain ».

Au cours des années 80 et 90, il a offert une tribune aux artistes arabes, contribuant à la carrière de stars telles que Kadhem Saher, Assala Nasri et George Wassouf. Son professionnalisme, son sens du rythme et sa capacité à interagir avec son public ont fait de lui une légende vivante. Mais c’est sa disparition brutale, suite à une crise cardiaque le jour même où il devait présenter une émission, qui a laissé une immense tristesse dans tout le pays.

La télévision tunisienne lui rendra hommage en baptisant un studio de son nom, mais c’est dans le cœur des Tunisiens que sa présence reste intacte. En ce 25 avril, le souvenir de Néjib Khattab continue de briller, rappelant à chacun qu’il était bien plus qu’un simple animateur : il était un compagnon de soirée, une voix qui portait l’âme du foyer tunisien.