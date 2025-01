La manifestation “Deux jours sans voitures sur l’avenue Habib Bourguiba” a démarré, samedi après-midi, permettant aux citoyens de se promener et de pratiquer des activités sportives, culturelles et récréatives sans nulle restriction ou gêne.

L’expérience du “sans” voitures vise à faire accoutumer les Tunisiens à l’idée d’éviter l’utilisation quasiment machinale de leurs voitures dans le centre de la capitale et de profiter en toute liberté du large éventail d’installations et d’activités qui s’y offre à eux.

Des milliers de citoyens ont déambulé, à partir de 13h00, sur l’artère principale. Ils sont venus de tous bords flâner sur les trottoirs de l’avenue Bourguiba et sillonner ses voies d’accès conformément au programme de la manifestation tracé par les organisateurs de l’évènement.

C’est ainsi qu’ils ont, en groupe ou en solo, assisté à des spectacles artistiques et sportifs offerts par des jeunes et des enfants et à un défilé d’un groupe de majorettes.

Accompagné de cadres du gouvernorat et de la municipalité de Tunis, parrains de l’événement, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris a déclaré aux médias que l’événement “Deux jours sans voitures” sur l’avenue Habib Bourguiba vise à encourager les familles tunisiennes à considérer l’Avenue comme étant un endroit dédié aux activités récréatives et aux loisirs.

Le gouvernorat de Tunis œuvre à aménager cet espace public pour le rendre meilleur et plus agréable à parcourir et répondre ainsi aux besoins grandissants des familles et des piétons.

Pour ce faire, il a cité les efforts déployés en vue d’améliorer l’éclairage et la propreté, faisant état de nombre de projets, dont certains seront mis en œuvre avant l’avènement du mois de Ramadan 2025.

Autant de mesures, a-t-il assuré, qui vont permettre à l’avenue Habib Bourguiba de faire peau neuve.

Interrogé par l’agence TAP, le président de la Fédération tunisienne du sport pour tous, Marwen Chaïeb, a indiqué que la fédération ainsi que les commissariats régionaux aux sports et aux affaires culturelles de Tunis participent à cette manifestation à travers des ateliers, activités sportives et artistiques, telles que le speedball, le badminton, le jeu d’échecs de trottoir et le hockey de terrain.

Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans la perspective de diffuser sur la plus large échelle la culture du sport pour tous et d’inviter les citoyens à privilégier le sport, la marche notamment. L’objectif ultime est de leur permettre de tirer meilleur profit des innombrables vertus que fait procurer cette activité sportive sur la santé et le bien-être.

De l’avis de bon nombre de citoyens venus prendre part à cette manifestation, cet évènement suscite sans nul doute encouragement. Ils ont appelé à l’instaurer comme tradition régulière.

C’est une aubaine que de sillonner l’Avenue en toute liberté et convivialité loin des nuisances sonores et des klaxons des voitures, ont-il dit.

“Cette une initiative de deux jours sans voiture est vivement recommandée”, a déclaré Sonia Amri, 34 ans, accompagnée de sa fille, écolière. Cet évènement va certainement résoudre le sempiternel dilemme de l’encombrement au quotidien de l’avenue Habib Bourguiba par les véhicules, a-t-elle estimé.

Le programme “Deux jours sans voitures à l’Avenue Habib Bourguiba” prévoit la fermeture de l’Avenue à la circulation des voitures, depuis la place du 14 janvier 2011 jusqu’aux rues d’Alger et de Hollande, le samedi de 13h à 19h et le dimanches de 7h à 17h.

Cette mesure devra laisser place à un florilège d’activités sportives, artistiques et récréatives destinées aux piétons, toutes catégories et âges confondus.

Pratique de portée mondiale, “les journées sans voiture” n’ont de cesse de gagner du terrain dans plusieurs pays dans le monde. L’idée qui préside cette pratique est surtout d’atteindre l’objectif d’une ville moins polluée et plus tranquille.