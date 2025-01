Accidents de la route : découvrez le gouvernorat le plus dangereux de Tunisie

La région de Kairouan a enregistré le taux de mortalité routière le plus élevé en Tunisie en 2024, avec un taux de 56 % de décès par rapport au nombre d’accidents, selon le Observatoire national de la sécurité routière. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, 160 accidents ont été recensés dans la région, faisant 89 morts et 259 blessés, contre 146 accidents en 2023, qui avaient causé 70 décès et 246 blessés. Les motos ont été responsables de 37,12 % des accidents mortels, avec 32 victimes, suivies des accidents de voitures légères qui ont fait 20 morts. Les communes les plus touchées sont Bouhajla, avec 37 accidents ayant fait 13 morts et 58 blessés, et Kairouan Sud, avec 36 accidents, dont 19 morts et 54 blessés. Le mois d’octobre a été particulièrement meurtrier, avec 23 accidents ayant fait 17 morts et 43 blessés. L’inattention au volant est le facteur principal des accidents, suivi de la vitesse excessive et des erreurs de conduite, comme ne pas rester à droite ou changer de direction sans précaution.