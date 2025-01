ARP : Election des bureaux des commissions

La commission de l’Organisation de l’administration, du Développement, de la Digitalisation, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, la commission de la Défense, de la Sécurité et des Forces porteuses d’armes, et la commission du Règlement intérieur, des Lois électorales, des Lois parlementaires et de la Fonction électorale, ont tenu vendredi leur première réunion pour élire leurs bureaux respectifs.

Composition du bureau de la Commission de l’Organisation de l’administration, du Développement, de la Digitalisation, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption :

Président : Hamdi Ben Salah

Vice-président : Mourad Khezami

Rapporteur : Boubaker Ben Yahia

Composition du bureau de la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Forces porteuses d’armes :

Après un premier tour de vote où aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, un second tour a été donc organisé. Les résultats ont montré une égalité des voix pour chaque poste, ce qui a nécessité l’application de l’article 55 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple qui dispose qu’en cas d’égalité, le candidat le plus jeune est élu.

Président : Mahmoud Amri

Vice-président : Ghassan Yamoun

Rapporteur : Khaled Hakim Mabrouki

Composition du bureau de la Commission du Règlement intérieur, des lois électorales, des lois parlementaires et de la fonction électorale :

Président : Mohamed Ahmed

Vice-présidente : Sonia Ben Mabrouk

Rapporteur : Youssef Tarchoun