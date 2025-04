Le SNJT dénonce le blackout médiatique autour du drame de Mazzouna

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a vivement dénoncé, dans un communiqué publié ce mardi 15 avril 2025, la politique de rétention d’information observée par plusieurs institutions publiques à la suite du drame survenu à l’institut secondaire de Mazzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, où l’effondrement d’un mur a causé la mort de trois élèves et blessé deux autres.

Le SNJT a pointé du doigt les entraves injustifiées rencontrées par les journalistes sur le terrain, notamment au sein de l’hôpital local, où l’accès à l’information a été bloqué par une personne sans qualité administrative, tandis que le directeur de l’établissement a refusé de s’exprimer sans autorisation préalable. Les représentants régionaux des ministères de la Santé et de l’Éducation ont également brillé par leur silence. Le syndicat déplore une mauvaise gestion de crise et l’absence d’une stratégie de communication claire, facteurs qui ont favorisé la propagation de rumeurs et alimenté la tension dans la région. Il appelle ainsi le gouvernement à abroger les circulaires n°4 et n°19, jugées contraires au droit constitutionnel à l’information, et exhorte les ministères concernés à adopter les principes fondamentaux de la communication de crise.