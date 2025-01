El Mrabet : le plus ancien café-restaurant d’Afrique et du monde arabe !

Le café-restaurant “El Mrabet”, situé dans la médina de Tunis, est l’un des joyaux historiques de la Tunisie et le plus ancien établissement de ce type en Afrique et dans le monde arabe. Fondé en 1630, il incarne près de quatre siècles de patrimoine culturel et culinaire. Niché dans les ruelles authentiques de la vieille ville, cet établissement emblématique est un véritable témoin de l’histoire, offrant à ses visiteurs un mélange unique de tradition et de convivialité dans un cadre chargé d’histoire.