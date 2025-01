Ouverture de la cité des sciences à Kasserine : un investissement supérieur à 3 millions de dinars

Le 3 janvier 2025, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monther Belaid, a inauguré la succursale de la Cité des Sciences à Kasserine, un projet dont le coût des équipements dépasse les 3 millions de dinars. Ce projet représente un pas important pour la région, permettant aux élèves de découvrir des expériences scientifiques jusqu’alors inaccessibles en raison de la distance géographique. La nouvelle structure, d’une superficie de 3000 m² au sein de l’Institut supérieur des études technologiques de Kasserine, est le fruit d’une collaboration entre le secteur public, le secteur privé et la coopération internationale. Elle propose un large éventail d’activités scientifiques, notamment des ateliers, des conférences et des formations, dans des domaines tels que la physique, la chimie et l’astronomie. En outre, des festivals et des expositions scientifiques seront organisés régulièrement, attirant ainsi divers publics et contribuant à la promotion de la culture scientifique dans la région.