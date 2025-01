La Palestine suspend la diffusion d’Al Jazeera et gèle les activités de son bureau

La Palestine a décidé de suspendre la diffusion de la chaîne Al Jazeera et de geler les activités de son bureau ainsi que celles de ses employés sur son territoire. Selon l’agence officielle palestinienne Wafa, cette décision a été prise par un comité ministériel composé des ministères de la Culture, de l’Intérieur et des Communications. Le communiqué précise que cette mesure est temporaire et restera en vigueur jusqu’à ce que la chaîne régularise sa situation légale, en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Palestine. Cette décision a été justifiée par des violations présumées des réglementations locales par la chaîne Al Jazeera.