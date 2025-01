Baisse des températures nocturnes : jusqu’à 6 degrés !

Selon les prévisions météorologiques, des nuages parfois denses seront observés avec des pluies éparses attendues dans les régions de Médenine et Tataouine ce soir. Les précipitations devraient s’intensifier en fin de journée sur les côtes nord, accompagnées de pluies localisées. Les vents souffleront du secteur ouest au nord et du secteur nord au centre et au sud, avec une intensité modérée à forte près des côtes. La mer sera très agitée dans le golfe de Gabès et agitée à localement très agitée sur le reste des côtes. Les températures nocturnes varieront généralement entre 10 et 14 degrés, avec des minimums autour de 6 degrés dans les hauteurs de l’ouest.