Festival de la Harissa : traditions et modernité au cœur du patrimoine tunisien

Le Festival de la Harissa a débuté aujourd’hui à Nabeul et se poursuivra jusqu’au 5 janvier, célébrant un événement annuel qui dure depuis une décennie. Cette manifestation met à l’honneur la harissa, un élément central du patrimoine immatériel de la région, ayant émergé de la cuisine napolitaine pour conquérir le monde. Selon Zohair Belamine, président de l’Association de Préservation de la Ville de Nabeul, l’édition de cette année propose des ateliers ouverts, des concours et des conférences sous le thème : « La harissa tunisienne, inscription à l’UNESCO, et après ? ». Inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis deux ans, la harissa tunisienne attire de nombreux visiteurs, locaux et étrangers, venus découvrir les différentes variétés, assister à des démonstrations culinaires, et déguster ce produit phare de l’économie familiale tunisienne.