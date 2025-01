Série de séismes en Éthiopie : des milliers d’évacuations et un volcan sous surveillance

Une série de séismes a secoué l’Éthiopie les vendredi 3 et samedi 4 décembre 2025, provoquant l’évacuation de milliers de personnes. Les régions les plus touchées sont l’Afar, l’Oromia et l’Amhara, où environ 80 000 habitants vivent dans les zones affectées. Bien qu’aucune blessure n’ait été signalée, les autorités ont transféré les individus les plus vulnérables vers des abris temporaires. Selon la Commission éthiopienne de gestion des catastrophes, au moins 2 000 personnes ont dû abandonner leurs domiciles. Le tremblement de terre le plus fort, d’une magnitude de 5,8, a causé des dégâts matériels et suscité des craintes concernant une potentielle éruption du mont Dofan, un volcan endormi situé dans la région de l’Afar. Des experts ont été dépêchés pour évaluer les dégâts tandis que la fréquence et l’intensité des secousses augmentent, plongeant les populations locales dans un profond état d’inquiétude.